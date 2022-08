Bundesliga, che tonfo del Dortmund con il Werder: da 2-0 a 2-3!

Augusta-Magonza 1-2

Successo esterno per il Magonza che batte in extremis (1-2) l'Augusta. Il vantaggio del Magonza arriva poco dopo la mezz’ora e porta la firma di Onisiwo. Ma i padroni di casa riportano in equilibrio il risultato dopo appena quattro minuti con un colpo di testa di Demirovic che infila la porta di Zentner. Nella ripresa gli ospiti non sfruttano l’occasione per tornare ancora in vantaggio: Martin fallisce il rigore, il risultato resta in equilibrio. Il successo degli ospiti arriva nei minuti di recupero, con un colpo di testa di Jae-Sung Lee che decide la partita.

Augusta-Magonza 1-2 tabellino e statistiche

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-3

A Dortmund, il Borussia crolla in casa (2-3) contro il Werder Brema. I padroni di casa controllano la partita senza affondare con particolare determinazione. A metà tempo Stage ha l’opportunità per portare avanti gli ospiti, ma il suo colpo di testa non è efficace. La partita si sblocca nel recupero del primo tempo: Reus serve Brandt che con una conclusione dal limite infila la porta di Pavlenka. In avvio di ripresa il Werder ha una buona occasione per pareggiare, ma il tiro di Fullkrug viene respinto in extremis dalla difesa. Poco dopo gli ospiti sono ancora pericolosi con Jung. Ma il Borussia Dortmund raddoppia con un gran gol di Guerreiro che infila Pavlenka con un gran tiro dalla distanza. Ma il Werder Brema risale clamorosamente la corrente, accorciando le distanze con Buchanan a ridosso del novantesimo, e pareggiando grazie a un colpo di testa di Schmidt nel terzo minuto di recupero. Il sorpasso degli ospiti si concretizza al 95’ quando Burke firma il vantaggio degli Werder Brema che porta a compimento una rimonta straordinaria.

Borussia Dortmund-Werder Brema 2-3 tabellino e statistiche

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-3

Crollo casalingo anche per il Bayer Leverkusen che perde pesantemente (0-3) contro l'Hoffenheim. Baumgartner sblocca il risultato dopo appena nove minuti con un pregevole colpo di tacco. Cinque minuti dopo il Bayer va vicino al pareggio con Schick, ma la conclusione dell’ex romanista esce di un soffio. Il Bayer prova a riequilibrare la partita, ma al 35’ Kramaric trova il gol del raddoppio con un bel colpo di testa. Nel secondo tempo, il Bayer Leverkusen non riesce a riaprire la partita mentre l’Hoffenheim riesce a chiuderla grazie a un gran gol di Rutter.

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-3 tabellino e statistiche

Stoccarda-Friburgo 0-1

Colpo del Friburgo che passa (0-1) in casa dello Stoccarda. Grifo firma il vantaggio della squadra ospite dopo appena undici minuti; il nazionale italiano trova lo spunto vincente per sorprendere la difesa avversaria. In avvio di ripresa lo Stoccarda va vicino al pareggio, ma Sosa calcia debolmente da pochi passi fallendo una buona opportunità per riportare in equilibrio il risultato. I padroni di casa mantengono il controllo della partita, senza tuttavia incidere: Silas - dopo un doppio dribbling - entra in area e calcia, ma la finalizzazione non è incisiva.

Stoccarda-Friburgo 0-1 tabellino e statistiche

Wolfsburg-Shalke 0-0

L'unico pareggio senza reti (0-0) della giornata. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con Otavio che minaccia il portiere avversario con una conclusione pericolosa. Gli ospiti hanno l’occasione per passare in vantaggio poco prima dell’intervallo, ma Terodde si fa parare un calcio di rigore dal portiere Casteels. Nella ripresa i padroni di casa spingono maggiormente, il portiere Schwolow con una grande parata, toglie dall’incrocio un tiro di Baku.

Wolfsburg-Shalke 0-0 tabellino e statistiche

