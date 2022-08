Bundesliga, Grifo trascina il Friburgo: Bochum ko 1-0

FRIBURGO (Germania) - Nell'anticipo del venerdì sera di Bundesliga , il Friburgo stende 1-0 il Bochum e si porta, per una notte, in testa alla classifica in coabitazione con il Bayern Monaco . Decisivo, per i padroni di casa, il gol del Nazionale azzurro Vincenzo Grifo che segna al 3 minuto della ripresa il gol che decide il match. Il Bochum incassa invece la quarta sconfitta in altrettante partite e resta ancorato sul fondo della graduatoria.

Grifo stende il Bochum: Friburgo in testa alla Bundes

Match all'insegna dell'equilibrio all'Europa-Park di Friburgo. Partono meglio gli ospiti che sfiorano il gol al 9' con una bella conclusione di Asano che non impensierisce il portiere del Friburgo Flekken. Lo scampato pericolo rianima i padroni di casa che vanno vicinissimi al gol del vantaggio al minuto 22: Sallai calcia di controbalzo e indirizza il pallone all'angolino basso di sinistra. Il portiere del Bochum Riemann, con un intervento pazzesco, riesce ad evitare il gol. Il Bochum si riorganizza e contiene al meglio le scorribande offensive di Grifo e compagni. Nella ripresa, i padroni di casa premono forte sull'acceleratore e sbloccano il punteggio al 48' con un calcio di rigore procurato da un ispirato Sallai e trasformato solo in un secondo momento da Vincenzo Grifo che inizialmente sbaglia la conclusione dagli undici metri salvo poi depositare in rete, di testa, sulla ribattuta del portiere ospite. Per il centrocampista della Nazionale di Roberto Mancini si tratta del terzo gol in quattro partite. Il Friburgo cerca in più occasioni il gol del raddoppio, impedito dalle grandi parate di uno strepitoso Riemann e dalla traversa che dice no alla conclusione di Petersen. Finisce 1-0 per i padroni di casa che, almeno per una notte, agganciano il Bayern Monaco in vetta alla classifica a quota 9 punti. Il Bochum perde ancora: quarta sconfitta in altrettante partite e ultimo posto a quota zero punti.