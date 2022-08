Bundesliga, Union goleada e primato: segna anche Thorsby

TORINO - L’Union Berlino dilaga in trasferta contro lo Schalke e si prende la vetta della Bundesliga in attesa della sfida serale del Bayern Monaco contro il Borussia Monchengladbach. Il Borussia Dortmund passa di misura contro l’Hertha nella trasferta di Berlino. Il Bayer Leverkusen segna tre gol a Magonza, ma l’ex romanista Schick non va a bersaglio. L’Hoffenheim supera di misura l’Augusta, il Lipsia batte un Wolfsburg mai in partita.

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 0-1

A Berlino va in scena una partita a senso unico, dove il Borussia Dortmund mette sotto pressione l'Hertha sin dalle prime battute. Dopo un quarto d’ora Reus colpisce clamorosamente la traversa, poco dopo Guerreiro sfiora il vantaggio con un tiro dal limite. La formazione giallonera aumenta la propria pressione, Ozcan - suoi sviluppi di un corner - colpisce il palo. Ma poco dopo la mezz’ora gli ospiti passano grazie a Modeste che sfrutta al meglio un assist di Ozcan. Nella ripresa l’Hertha ha una buona occasione per pareggiare, ma Jovetic calcia sul portiere. Gli ospiti falliscono un paio di opportunità con Bellingham, e l’Hertha sfiora il pareggio a dieci minuti dal termine con Richter che colpisce la traversa.

Hoffenheim-Augusta 1-0

L'Hoffenheim si impone di misura contro l'Augusta in una partita senza troppe emozioni. La sfida si sblocca nella parte finale del primo tempo grazie a un gran gol di Geiger. Nella ripresa gli ospiti non vanno nulla per riportare in equilibrio il risultato. I padroni di casa gestiscono la partita fino al novantesimo senza particolari affanni.

Magonza-Bayer Leverkusen 0-3

Successo prezioso per il Bayer Leverkusen che vince contro il Magonza. Partita accesa sin dai primi minuti. I padroni di casa minacciano la porta avversaria con Bakker, ma il portiere Zentner si salva con un grande intervento. Gli ospiti replicano con l’ex romanista Schick che viene chiuso in extremis al momento del tiro a rete. Il Leverkusen passa a ridosso della mezz’ora sfruttando una sfortunata deviazione di Burkardt che, con un intervento maldestro, mette la palla nella propria porta. Gli ospiti raddoppiano con Frimpong, che prima dell’intervallo colpisce ancora mettendo a segno il terzo gol. Nella ripresa l’ex romanista Schick ha l’occasione per arricchire ancora il risultato, ma il portiere gli chiude tempestivamente lo specchio della porta.

Lipsia-Wolfsburg 2-0

Tre punti preziosi per il Lipsia che batte per 2-0 il Wolfsburg. Vantaggio immediato dei padroni di casa che si portano avanti grazie a un calcio di rigore realizzato da Nkunku. L’ex milanista Andre Silva alla mezz’ora ha la palla buona per raddoppiare, ma alla fine viene chiuso dai difensori del Wolfsburg. Nella ripresa gli ospiti sono intraprendenti, e sfiorano il pareggio in un paio di occasioni. Ma allo scadere Nkunku mette al sicuro il risultato firmando la sua doppietta personale.

Schalke-Union Berlino 1-6

L’Union Berlino dilaga contro lo Schalke. Punteggio pesantissimo per i padroni di casa che vanno sotto dopo appena sei minuti: l’ex sampdoriano Thorsby - sugli sviluppi di un corner - sblocca il risultato infilando la porta avversaria da pochi passi. Lo Schalke prova a reagire, ma la conclusione di Terodde non trova lo specchio della porta. Poco dopo i biancazzurri sono nuovamente pericolosi con Thiaw, ma l’intervento del portiere Ronnow è provvidenziale. Ma alla mezz’ora lo Schalke trova il pareggio; Knoche commette un fallo di mano in area: Bulter realizza il rigore dell’uno a uno. Becker - grazie anche a una deviazione fortuita - riporta avanti l’Union Berlino, poi - prima dell’intervallo - gli ospiti aumentano il vantaggio grazie a una conclusione dalla distanza di Haberer che sorprende Schwolow. Nella ripresa gli ospiti segnano ancora con Becker, poi - nel finale - Michel firma una doppietta.

