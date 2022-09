Bundesliga, Borussia Dortmund al comando: Hoffenheim ko 1-0, decide Reus

DORTMUND (Germania) - Il Borussia Dortmund batte 1-0 l'Hoffenheim nell'anticipo della 5ª giornata di Bundesliga. Il match del 'Signal Iduna Park' porta la firma illustre del capitano giallonero, Marco Reus: il fantasista teutonico segna, al 15' del primo tempo, un gol da antologia che si insacca all'incrocio dei pali. Il successo di misura proietta il Bvb in testa alla classifica a quota 12 punti in attesa del match di cartello in programma domani all'An der Alten Försterei di Berlino tra l'Union e il Bayern Monaco, entrambe a quota 10 punti.