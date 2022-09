Il Lipsia esonera Tedesco dopo il ko in Champions: è ufficiale

LIPSIA (GERMANIA) - È durata meno di un anno l'esperienza di Domenico Tedesco sulla panchina del Lipsia, arrivato nel dicembre 2021 ed esonerato dal club tedesco dopo il ko in casa in Champions League per 4-1 contro lo Shakhtar. L'ufficialità è arrivata sul sito della società e sui profili social, dove si specifica che anche i vice allenatori Andreas Hinkel e Max Urwantschky sono stati sollevati dall'incarico. Il tecnico italiano, oltre alla sconfitta all'esordio nel girone europeo, paga anche i soli 5 punti in 5 partite raccolti in Bundesliga.