Pavard racconta la sua depressione: "Pochi sanno cosa ho passato"

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Dopo essere approdato al Bayern Monaco dallo Stoccarda nel luglio del 2019 per 35 milioni di euro, anche grazie al grandissimo mondiale disputato e vinto con la Francia di Deschamps in Russia l'anno prima, Benjamin Pavard ha raccontato di aver vissuto dei momenti estremamente complicati nella sua vita privata. A raccontarlo è stato lo stesso difensore in un'intervista con L'Equipe, tornando sul periodo del lockdown nella prima fase della pandemia per il Covid-19: "Sono arrivato al Bayern e abbiamo vinto tutto e subito. Non avrei mai potuto sognare un debutto migliore. Quello del Covid, però, è stato un periodo davvero complicato. A livello personale non è stato affatto facile stare da solo in un paese che non è il mio. Ero lontano dalla mia famiglia e dai miei amici. Qualcosa non andava nella mia vita, ma si tratta comunque di un momento no che mi ha aiutato a crescere. Sono andato avanti. E sono migliorato. Sono in pochi a sapere davvero che cosa ho passato in quel periodo. Solo perché ti guadagni di vivere non vuol dire che tu sia felice a prescindere", ha raccontato a cuore aperto.