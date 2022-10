Bundesliga, il Werder Brema vince e raggiunge il Bayern Monaco

La nona giornata della Bundesliga si apre con la vittoria del Werder Brema che, in casa dell'Hoffenheim, vince per 2-1. Successo all'ultimo secondo per gli uomini di Werner, che sbloccano con Ducksch ma vengono poi raggiunti pochi minuti dopo dalla rete di Dabbur. Nel finale però Weiser conquista un rigore (confermato dopo un lungo check del Var) che Fullkrug trasforma all'87' per la vittoria. Con questo risultato il Werder Brema sale a 15 punti e raggiunge al terzo posto il Bayern Monaco, che dovrà giocare contro il Borussia Dortmund.