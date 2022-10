Bundesliga, il Magonza vola: manita al Colonia

MAGONZA (Germania) - Vola il Magonza in Bundesliga salendo a quota 18 punti con il momentaneo aggancio al terzo posto del Friburgo, a -1 dal Bayern Monaco. Nell'11° turno gli uomini di Svensson vincono lo scontro diretto contro il Colonia con un netto 5-0. Prima mezz'ora decisiva con i padroni di casa che sfruttano le due ingenuità di Kilian: prima il fallo con ammonizione per il rigore di Ingvartsen e poi il doppio giallo con conseguente il cartellino rosso. Con gli ospiti in dieci e il vantaggio già acquisito, è tutto facile per il Magonza che prima dell'intervallo raddoppia con Kohr e cala il tris con Stach. Nella ripresa, a risultato in cassaforte, il poker lo firma Martin al 74' mentre per la manita, al minuto 84, serve la rete di Onisiwo.