Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga: tris all'Hertha

BERLINO (Germania) - Si prende la vetta della Bundesliga il Bayern Monaco che passa sul campo dell'Hertha Berlino nel 13° turno. La formazione di Naglesmann, in attesa dell'altra formazione della capitale, l'Union, conquista il primato in un match non semplice. Bavaresi scatenati nei primi 38': Musiala e due volte Choupo-Mouting firmano subito il triplo vantaggio. Risultato in cassaforte? Nemmeno per scherzo. Prima dell'intervallo i padroni di casa accorciano per due volte con Lukebakio e Selke su rigore. Nella ripresa gli ospiti firmano il poker, annullato dal Var, mentre nel finale è l'Hertha a reclamare per un rigore al 94' che arbitro e tecnologia non rilevano.