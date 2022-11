Friburgo ko con il Lipsia, frena l'Union Berlino e il Bayern scappa

LIPSIA (Germania) - Cambiano le distanze nei piani alti della Bundesliga nel 14° turno. Alla goleada del Bayern Monaco contro il Werder Brema non rispondono le dirette inseguitrici Friburgo e Union Berlino. I bianconeri di Grifo (entrato al 59') non superano l'esame in trasferta sul campo del Lipsia cadendo per 3-1: accade tutto nella ripresa con Simakan e Nkunku che nel giro di un minuto firmano il doppio vantaggio, accordia Kubler ma Forsberg su rigore chiude i conti. Per i berlinesi arriva invece un rocambolesco 2-2 casalingo con l'Augusta, maturato tutto nei primi 45': Becker e Beherens si fanno riprendere per due volte da Niederlechner. Le due squadre si appaiano al secondo posto con 27 punti, a -4 dal Nagelsmann che scappa in vetta.