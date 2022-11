Super Grifo e il Friburgo vola in Bundesliga: poker all'Union Berlino

FRIBURGO (Germania) - E' un super Vincenzo Grifo a trascinare il Friburgo alla vittoria nel match contro l'Union Berlino del 15° turno di Bundesliga. Termina con un netto 4-1 per i bianconeri con l'azzurro che in venti minuti appena realizza la tripletta (due rigori) che lancia la sua squadra al secondo posto del campionato a -4 dal Bayern Monaco capolista. Una serata magica per gli uomini di Streich, che calano il poker addidrittura all'intervallo con Gregoritsch, che battono i biancorossi in un importante scontro in chiave Europa. Tanti i rimpianti per Fischer con i suoi che sbagliano un penalty e rimangono in dieci nel giro di 20', inutile la firma a tempo scaduto, sempre dal dischetto, di Michel. Chiude con un pari prima della sosta l'Eintracht, prossimo avversario in Champions del Napoli, con l'1-1 in trasferta contro il Magonza.