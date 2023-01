Bellingham incanta, torna Haller: show Dortmund. Tris Bayer, segna Amiri

DORTMUND (Germania) - Trascinato dalle prodezze di Bellingham, in passato accostato anche alla Juventus, il Borussia Dortmund batte 4-3 l'Augusta, si riprende il sesto posto a scapito del Wolfsburg e - a quota 28 punti dopo 16 partite di Bundesliga - accorcia sul Lipsia quinto (29) e sul Friburgo secondo ex aequo con Union Berlino ed Eintracht Francoforte (30). Al Signal Iduna Park i padroni di casa, tre volte in vantaggio con il giovane talento inglese (29'), Schlotterbeck (42') e Bynoe-Gittens (75'), si fanno rimontare altrettante da Maier (40'), Demirovic (45'+1) e Colina (77'), in campo da una manciata di secondi. Gli stessi che, dopo il 3-3 ospite, impiega Bellingham per regalare a Reyna il gol-vittoria (78'). Al 62' torna in campo Haller, al debutto ufficiale in maglia giallonera, dopo la terribile diagnosi di un tumore ai testicoli della scorsa estate, appena arrivato in Germania dall'Ajax.