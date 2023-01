Reyna entra per Emre Can e lancia il Dortmund al 93'. L'Union a -3 dal Bayern

MAGONZA (Germania) - Dopo l'uno-due in avvio firmato Lee Jae-Sung (2') per i padroni di casa e Ryerson (4') per gli ospiti, è il gol di Reyna - subentrato all'ex Juventus Emre Can al 62' - a tempo scaduto (93') a permettere al Borussia Dortmund di sbancare la Mewa Arena di Magonza, di salire a quota 31 punti dopo 17 partite di Bundesliga ed accorciare il gap dal Bayern capolista a sole cinque lunghezze. Ex aequo con i gialloneri il Friburgo di Grifo (in campo al 79') e l'Eintracht di Pellegrini (out per infortunio), che si 'annullano' all'Europa-Park Stadion: Kolo Muani illude il club di Francoforte al 42', Ginter al 47' fissa il risultato sul definitivo 1-1.