Haller e il cancro, il racconto della battaglia: "Il mio corpo era rotto"

Una lunga battaglia contro il tumore, Sebastian Haller ha vinto e dopo 8 mesi è tornato a giocare. Otto mesi di lotta per l'attaccante del Dortmund, riabbracciato da tutto il mondo del calcio nella sfida contro l'Augsburg vinto dai gialloneri per 4-3. A L'Equipe, Haller ha voluto raccontare il suo lungo percorso nel quale ha subito due interventi e affrontato quattro cicli di chemioterapia, per ricevere a gennaio il via libera da parte dei medici per poter tornare ad allenarsi e giocare. "Ho allontanato la paura - ha raccontato Haller - quello stato d’animo non sarebbe servito nè a superarla, nè a conviverci. Ho pensato: se qualcosa deve accadere, accadrà. Se hai un pò di controllo, puoi avere più apprensione, paura, ma non avevo altra scelta che fidarmi dei medici, che sono stati eccezionali con me. Dovevo continuare ad essere mentalmente forte, dirmi che con questo atteggiamento avrei superato tutto. Da giocatore professionista ho sentito che dovevo avere questa responsabilità".