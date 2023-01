Bundesliga, il Lipsia vola a -1 dal Bayern Monaco. Szoboszlai stende lo Stoccarda

LIPSIA (GERMANIA) - Undicesimo risultato utile consecutivo per il Lipsia che nell'anticipo della 18ª giornata di Bundesliga batte 2-1 lo Stoccarda e per una notte vola a -1 dal Bayern Monaco capolista, impegnato sabato alle 18.30 nella sfida in casa contro il Francoforte. A decidere la gara della Red Bull Arena è la doppietta di Szoboszlai , inutile il gol della bandiera di Fuhrich . Sempre più nei guai la formazione di Labbadia, terzultima in classifica con soli 16 punti.

Classifica Bundesliga

Lipsia-Stoccarda 2-1, Szoboszlai show: la cronaca della partita

Partita piuttosto bloccata nelle prime battute. Per rompere l'equilibrio, dunque, c'è bisogno di un'invenzione, magari da calcio piazzato. È proprio quello che succede al 25, con Szoboszlai che su punizione non lascia scampo al portiere avversario e porta avanti il Lipsia. Stappata la lattina, i padroni di casa poco dopo sfiorano anche il raddoppio: il colpo di testa dell'ex Milan André Silva si infrange però sul palo per la disperazione dei tifosi assiepati sugli spalti della Red Bull Arena. È però solo questione di tempo. Al 50', infatti, Szoboszlai firma la propria doppietta personale e il 2-0 del Lipsia. La partita è però viva e Pfeiffer (Stoccarda) e André Silva (Lipsia) vanno vicini al gol. Al 66' l'episodio che riporta in gara gli ospiti: l'arbitro Zwayer va a rivedere al Var un presunto tocco di mano di Gvardiol. Tornato in campo indica il dischetto. Dagli 11 metri Fuhrich non sbaglia e accorcia le distanze. C'è ancora mezz'ora di gara, ma il risultato, nonostante i 6' di recupero, non cambia.

Lipsia-Stoccarda 2-1: tabellino e statistiche