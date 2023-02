Cancelo e De Ligt al Bayern, la foto che scuote i tifosi Juve

MONACO (Germania) - Il Bayern Monaco si è imposto per 4-0 alla Mewa Arena contro il Mainz agli ottavi di finale della Coppa di Germania, un match molto atteso soprattutto per il debutto dell'ultimo colpo in casa bavarese: Joao Cancelo. L'ex Manchester City è partito titolare lasciando subito il segno: suo l'assist per la prima rete realizzata dal Bayern con Choupo-Moting (17'). Cancelo ha lasciato il campo al 71' per Davies con la partita già in ghiaccio sul 3-0. Nell'11 titolare era presente anche Matthijs de Ligt che ha giocato tutti i 90', nel pre-partita il difensore olandese e l'ex Citizen sono stati immortalati mentre uscivano dagli spogliatoi insieme "spezzando" i cuori dei tifosi della Juventus.