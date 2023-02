Bundesliga, Brandt regala la vetta solitaria al Dortmund. Ko l'Eintracht

SINSHEIM (Germania) - Il Borussia Dortmund conquista il provvisorio primo posto solitario in classifica della Bundesliga, vincendo 1-0 contro l'Hoffenheim nella 22esima giornata. Decisiva la rete di Brandt, che porta i gialloneri a quota 46 punti, tre di distanza dal Bayern Monaco e l'Union Berlin, fermi a 43 punti e con una sfida tra di loro in programma domani all'Allianz Arena. Altro ko invece per l'Eintracht Francoforte (sconfitto dal Napoli in Champions League), che perde 2-1 con il Lipsia alla Red Bull Arena: Werner la sblocca, poi prima della fine del primo tempo arriva il raddoppio di Forsberg. Nella ripresa Sow accorcia le distanze, ma senza dare quello slancio necessario a trovare il pareggio.