Juve, Grifo non basta al Friburgo: pari con il Leverkusen, ansia Doan

FRIBURGO (Germania) - Tra 11 giorni la sfida d'andata dell'ottavo di finale di Europa League contro la Juventus, il Friburgo pareggia in Bundesliga davanti al proprio pubblico contro il Bayer Leverkusen. Un punto sotto la neve per gli uomini di Streich contro la formazione di Xabi Alonso che vale il quinto posto a -1 dalla zona Champions. Fase di studio iniziale tra le due squadre con i padroni di casa che sono costetti al cambio obbligato al 25': sostituzione precauzioanle per Doan, problema muscolare da verificare in vista dell'impegno europeo contro i bianconeri. Al 29' ci pensa Grifo a scacciare via i brutti pensieri, punizione perfetta che batte prima sul palo e poi sulla schiena di Hradecky per il vantaggio. Ad inizio ripresa le Aspirine rispondono e dopo vari tentativi trovano il pari con una girata al volo di Azmoun che sorprende Flekken. Tornata le parità le due squadre provano a piazzare il colpo, ma al triplice fischio il risultato non cambia: è 1-1.