Emre Can e Reus portano il Borussia Dortmund in testa: Lipsia ko

Il Borussia Dortmund si impone in casa contro il Lipsia. La squadra di Terzic, nella sfida valevole per la 23esima giornata della Bundesliga, trova un importantissimo successo (l'ottavo consecutivo in campionato) casalingo contro la formazione di Rose con il risultato di 2-1. A decidere la sfida ci pensano i gol nel primo tempo del capitano Marco Reus e dell'ex Juventus Emre Can (che esattamente quattro anni fa andava a segno in Napoli-Juve 1-2 di Serie A), che portano così il Dortmund in testa alla classifica momentaneamente a +3 sul Bayern Monaco, impegnato domani in casa dello Stoccarda. Inutile il gol di Forsberg al 74'. Il Lipsia non riesce invece a staccare il Friburgo, che giovedì 9 marzo affronterà i bianconeri di Allegri all'Allianz Stadium per l'andata degli ottavi di finale in Europa League.