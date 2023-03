De Ligt, 700 kg di cioccolato da Sommer: il Bayern dice no! Cos'è successo

MONACO DI BAVIERA (Germania) - "Gli lascerò un camion pieno di cioccolata svizzera davanti alla porta di casa". Così Yann Sommer , al termine della sfida vinta con il Paris Saint-Germain e valsa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, aveva pubblicamente ringraziato Matthijs de Ligt , autore di un fenomenale salvataggio sulla linea su Vitinha. In effetti, il portiere elvetico - autore dell'errore che aveva regalato la macroscopica opportunità ai francesi - ha mantenuto la sua promessa, ma il difensore olandese ex Juventus non potrà farsi un'abbuffata delle pregiate barrette...

De Ligt, niente cioccolata: la decisione del Bayern

Il camion, con 700 chilogrammi di cioccolata al suo interno, partito dal distretto di Toggenburgo in direzione Monaco di Baviera, era quasi giunto a destinazione. Sui social, però, sono impazzati i commenti negativi, da "Che spreco" a "Dateli in beneficenza", ai quali il Bayern non deve essere rimasto indifferente, al punto da stoppare la consegna, come rivelato dalla portavoce di Kägi, Miu Nguyen, al Münchner Merkur: "Dieci minuti prima dell'arrivo a Monaco di Baviera, la cattiva notizia: il camion con il cioccolato svizzero non poteva essere consegnato. Dopo più di tre ore di guida, la delusione è stata forte". Così, l'idea del colosso elvetico è stata quella di spostare la destinazione, da Säbener Strasse, il centro d'allenamento del club, a Münchner Tafel, il banco alimentare della metropoli tedesca, cui è stato donato a sorpresa l'intero carico, fra lo stupore di dirigenti e dipendenti.