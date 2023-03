L'Union Berlino non sbaglia: batte l'Eintracht e sale al 3° posto

BERLINO (Germania) - La domenica della 25ª giornata della Bundesliga si apre a Berlino con l'Union che sfrutta il ko del Lipsia e torna al successo dopo 4 partite (3 pareggi ed una sconfitta) battendo in casa per 2-0 l'Eintracht Francoforte. Sblocca la partita Rami Khedira, fratello dell'ex Juventus Sami, che sullo sviluppo di un calcio d'angolo è bravo a restare concentrato, farsi spazio in mischia e di sinistro battere Trapp al 53'. Al 69' annullato per fuorigioco di Behrens (dopo consulto al Var) il raddoppio di Becker ma, al 75', lo stesso Behrens si fa perdonare realizzando il gol del 2-0 con una bella azione personale. Successo importante per i capitolini che superano il Lipsia e si portano momentaneamente da soli al 3° posto (48 punti) in attesa del match del Friburgo (19:30 a Magonza).