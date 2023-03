Bayern Monaco, Alphonso Davies: "Mi sento solo un perdente con successo"

La vita fuori dal campo dei calciatori spesso è sconosciuta. Alhonso Davies si è messo a nudo sul proprio canale Twitch parlando della solitudine e dei problemi che sta vivendo fuori dal campo. In stagione con il Bayern Monaco sta giocando regolarmente sulla fascia sinistra ed ha realizzato tre gol oltre otto assist. Numeri che restano di livello. Nonostante questo però, non sta vivendo serenamente gli anni in Germania.

Le dichiarazioni di Alphonso Davies

Queste le parole del canadese: "Dopo l'allenamento sono spesso da solo e non so cosa fare. La mia famiglia è in Canada e la mia fidanzata non vive a Monaco. Avrò forse cinque amici e quando sono libero, loro lavorano. Mi sento solo un perdente con successo. Lo ammetto: sono preoccupato"