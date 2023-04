Bayern, esordio super per Tuchel: 4-2 al Borussia. Kobel, papera clamorosa

Buona la prima per Thomas Tuchel . Il Bayern Monaco , dopo l'esonero di Nagelsmann , si impone 4-2 sul Borussia Dortmund nel big match di Bundesliga riportandosi in vetta alla classifica. Il match viene indirizzato in favore dei padroni di casa dopo appena 12', quando il portiere Kobel si rende protagonista di una clamorosa papera che porta gli avversari sull'1-0. A chiudere la partita ci pensa poi il solito Muller con una doppietta, portando i bavaresi sul 3-0 dopo 23'. Nel secondo tempo anche Coman si iscrive al tabellino dei marcatori consolidando ulteriormente il risultato prima delle reti di consolazione di un altro ex Juve , Emre Can , e di Malen . I bavaresi si portano così a +2 sui rivali.

Bundesliga, gli altri risultati

Il Friburgo non va oltre l’1-1 in casa contro l’Herta: al gol di Grifo risponde Ngankam. Il Lipsia cade malamente in casa contro il Mainz perdendo 0-3: a decidere la sfida i gol di Ingvartsen, Ajorque e Kohr. Stesso risultato per lo Schalke, che ne prende 3 in casa dal Leverkusen: in gol Frimpong, il gioiellino Wirtz e Azmoun. L’Union Berlino non delude e si impone nettamente sullo Stoccarda con le reti di Becker, Behrens e l’autogol di Haraguchi. Infine, tra Wolfsburg e Augsburg è 2-2: i padroni di casa la riprendono al 96’ con il gol di Nmecha, dopo che Waldschmidt aveva dimezzato lo svantaggio firmato dall’autogol di Arnold e la rete di Berisha.