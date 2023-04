Bundesliga, l'Hoffenheim passa a Brema: colpo contro il Werder

BREMA (Germania) - Il colpo nei piani bassi della classifica di Bundesliga arriva dall'Hoffenheim che nel 26° turno passa in trasferta sul campo del Werder Brema. La formazione di Matarazzo vince per 2-1 grazie alle reti di Kramaric e Baumgartner, inutile il gol per i padroni di casa di Piepel, e si porta a +3 dall'Hertha Berlino terzultimo. Finisce 0-0 invece il match tra Colonia e Borussia Moenchengladbach andato in scena al "RheinEnergieStadion". Vince l'equilibrio in una gara con poche emozioni e sei cartellini gialli. Punto che sta più che bene ai padroni di casa, che allungano sulla zona salvezza portandosi a quota 28; mentre il Gladbach balza a 32 punti.