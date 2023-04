Bayern Monaco, litigio tra Mané e Sané: la decisione del club

Sono ore turbolente in casa Bayern Monaco. Dopo il rocambolesco avvicendamento in panchina, con l'addio di Julian Nagelsmann e l'arrivo di Thomas Tuchel , non c'è comunque pace tra i bavaresi. Prima il pesantissimo ko nell'andata dei quarti di finale di Champions League all'Etihad contro il Manchester City, poi il litigio tra Sadio Mané e Leroy Sané.

Mané e il pugno a Sané

Il senegalese, ex Liverpool, stando alle ricostruzioni avrebbe colpito al volto il compagno di squadra al termine del match contro il City, all'interno dello spogliatoio. Un evento che non poteva passare sotto traccia in casa Bayern Monaco: il board della società bavarese si sarebbe incontrato nelle scorse ore per stabilire la punizione più adatta per Mané. Dalla Germania è trapelato sarebbero stati presi in considerazione varie ipotesi: una semplice multa, una sospensione o addirittura l'addio al termine della stagione con l'attaccante classe 1992. Alla fine, il club bavarese ha preso la decisione definitiva sulla questione.