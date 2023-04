Bundesliga, frenano Union Berlino e Bayer Leverkusen. Friburgo di rimonta

Dopo il ko per 2-1 contro il Borussia Dortmund, frena ancora l'Union Berlino che non riesce ad andare oltre l'1-1 nel match contro il Bochum. I padroni di casa passano avanti nel recupero della prima frazione di gioco con il croato Juranovic. Gli ospiti, però, non si scompongono e al 55' trovano il pareggio su calcio di rigore: Stoger si incarica della battuta e non sbaglia. All'ora esatta di gioco, la squadra di Fischer rimane anche in inferiorità numerica per il rosso a Jaeckel che, ammonito appena 10' prima, si becca il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Passano appena 180" e l'Union Berlino torna ancora avanti con l'autogol di Riemann, ma interviene il Var che ravvisa una posizione di fuorigioco e annulla. Nonostante il forcing finale, i padroni di casa non riescono a cambiare il risultato: finisce 1-1.