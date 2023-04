Bayern, Tuchel crolla anche col Magonza. Borussia Dortmund in vetta

Continua il periodo no del Bayern. I campioni di Germania in carica, che hanno da poco esonerato Nagelsmann per Tuchel e che in Champions League sono reduci dall'eliminazione contro il Manchester City, crollano clamorosamente in casa del Magonza e lasciano così la vetta della classifica di Bundesliga al Borussia Dortmund (60 punti contro 59). I bavaresi si portano in vantaggio con Mané al 29', ma i padroni di casa ribaltano tutto in un quarto d'ora: al 65' Ajorque, al 73' Barreiro e al 79' Martin calano il tris e portano il risultato finale sul 3-1. I gialloneri, invece, travolgono l'Eintracht Francoforte 4-0 al Signal Iduna Park con doppietta di Malen (24' e 66') e reti di Bellingham (19') e Hummels (41').