Roma, il Bayer Leverkusen cade in casa contro il Colonia

LEVERKUSEN (Germania) - La 31ª giornata della Bundesliga si apre con il Bayer Leverkusen, prossimo avversario della Roma in semifinale di Europa League, perdere in casa il derby della Renania contro in Colonia per 2-1. Avvio di partita con sorpresa perché gli ospiti sbloccano la partita al 15' con una bella azione conclusa con il colpo di testa vincente di Selke su cross perfetto di Kainz. Colonia molto bravo ad evitare di far innescare l'arma letale del Bayer ovvero il contropiede ma al 27' i ragazzi di Xavi Alonso riescono a fare breccia. ripartenza dal basso dopo un recupero di Tapsoba, contropiede con Moussa Diaby che mette in mezzo e Adli, solo nel cuore dell'area, non fallisce con il mancino per l'1-1. In un momento positivo per il Bayer ecco il blitz del Colonia: assist di Thielmann e ancora Selke indisturbato trafigge Hradecky da pochi passi per il 2-1. Nella secondo tempo assalto totale da parte del Bayer che però non riesce a creare mai una vera occasione, il nervosismo cresce tanto che si arriva anche ad un piccolo tafferuglio all'80' tra Adli e Maina. Il Colonia ha anche il colpo del ko in contropiede all'89' ma Schindler calcia centrale. Un ko doloroso per il Leverkusen e le sue speranze di rincorsa alla zona Europa che rimane a 6 punti.