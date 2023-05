Bundesliga, il Friburgo vince con i cambi: 2-0 contro il Wolfsburg

Il Friburgo torna ad ottenere tre punti in casa dopo le ultime due sconfitte consecutive arrivate contro il Lipsia e l'Union Berlino. Nel match valevole per la 33ª giornata della Bundesliga la squadra di Streich (eliminata agli ottavi di finale di Europa League dalla Juventus) si è imposta contro il Wolfsburg con il risultato finale di 2-0 grazie ai gol di Gunter e Petersen. Si muove la classifica, con il Friburgo che raggiunge l'Union Berlino in zona Champions League e con il Wolfsburg che ora si trova a -10 dal quinto posto, valido per l'accesso alla prossima Europa League.