Clamoroso Bayern: vince il titolo e caccia Kahn e Salihamidzic!

Neanche il tempo di festeggiare per il titolo e in casa Bayern Monaco già sono state prese le prime decisione per il futuro del club. Il club ha deciso di sollevare dall'incarico Oliver Kahn (amministratore delegato) e Hasan Salihamidzic (direttore sportivo), i due volti principali di questa stagione dei tedeschi. Questa la nota ufficiale: "Oliver Kahn non è più amministratore delegato dell'FC Bayern München AG. Verrà ricoperta anche la posizione del direttore sportivo Hasan Salihamidži?. Lo ha deciso il consiglio di sorveglianza dei campioni tedeschi di record. Jan-Christian Dressen, 55 anni, subentrerà a Kahn. Il successore di Hasan Salihamidzic è ancora in fase di definizione".