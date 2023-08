Bundesliga, primo gol di Kane e il Bayern batte il Werder Brema

Esordio da titolare in difesa anche per Kim Min-Jae: l'ex difensore del Napoli è stato poi sostituito a metà secondo tempo da De Ligt dopo aver rimediato un cartellino giallo. Domani toccherà invece al Lipsia che esordirà sul campo del Bayer Leverkusen mentre il Borussia Dortmund, il grande deluso dell'ultima Bundesliga, ospiterà in casa il Colonia.

Werder-Bayern, la cronaca

Il Bayern Monaco inizia subito forte e già al quarto minuto è in vantaggio grazie a Leroy Sanè che sfrutta al meglio un assist di Harry Kane. Passano cinque minuti e il Werder trova la via del pari con Fullkrug ma il gol viene annullato per fuorigioco. I bavaresi hanno il pallino del gioco in mano e nella ripresa chiudono la gara: prima arriva la rete di Kane servito al meglio da Davies, poi la doppietta di Sanè, questa volta su assist del solito Muller e infine il poker viene servito da Tel ancora su assist dell'esterno canadese.