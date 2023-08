Kane al Bayern per 100 milioni! "Tottenham, accettata l'offerta". E ora...

Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo con il Tottenham per far firmare Harry Kane: l'indiscrezione di mercato arriva direttamente dalla Germania. L'attaccante inglese non è mai stato vicino come ora alla società bavarese.

Il Bayern ha offerto agli Spurs quasi 100 milioni di euro (86,4 milioni di sterline): la proposta è stata accettata mercoledì dalle controparti del club londinese, anche se il presidente Levy valuta l'attaccante 120 milioni di sterline. La società bavarese avrebbe offerto alla punta della nazionale inglese un contratto da 400.000 € a settimana: ora la palla passa direttamente a Kane che deve decidere se accettare o meno il nuovo trasferimento in Bundesliga. Il 30enne, nativo di Walthamstow, voleva che la situazione si risolvesse prima della gara di apertura della nuova stagione del Tottenham a Brentford, di scena domenica prossima. Kane sempre più lontano da Londra Nell'ultimo anno di contratto non ci sono stati progressi in merito sul rinnovo: questo è il motivo principale ha portato il club londinese a considerare di vendere il proprio capitano nell'attuale finestra di mercato per non correre il rischio di perderlo a parametro zero nella prossima estate. L'unico rimpianto della punta della nazionale inglese sarebbe quello di non superare Shearer come massimo marcatore della Premier League.

Tottenham in cerca di una punta Una volta ufficializzata la cessione di Kane, il Tottenham sarà costretto a fiondarsi sul mercato in cerca di un sostituto che per il momento è assente: nell'ambiente gira il nome di Vlahovic, profilo che interessa molto al club londinese e che sarebbe fattibile come operazione vista anche l'importante quantità di soldi che entreranno nelle casse degli Spurs.

