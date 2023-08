Bundesliga, Gosens da urlo con l'Union Berlino: doppietta! Pari Dortmund

BOCHUM (Germania ) - Il sabato della 2ª giornata della Bundesliga si apre al Vonovia Ruhrstadion di Bochum con i padroni di casa che frenano il Borussia Dortmund per 1-1 . Bochum in vantaggio al 13' con Stoger e ripreso al 56' da Malen .

Gosens trascina l'Union Berlino: 4-1 al Darmstadt

L'Union Berlino, che potrebbe essere la prossima squadra di Leonardo Bonucci, vince anche la seconda partita di campionato espugnando per 4-1 il campo della neo-promossa Darmstadt. Ad aprire le marcature l'ex Inter Robin Gosens dopo appena 4' con un bellissimo tiro da fuori area. I capitolini rimangono in inferiorità numerica al 21' per la doppia ammonizione di Aaronson, subiscono il pari dei padroni di casa con Mehlem (21') ma poi è ancora Gosens ia rubare al scena al 35': sugli sviluppi di un calcio di punizione segna di testa il nuovo vantaggio Union. Il tris arriva al 39' con Behrens mentre il poker al 65' con Doekhi.

Wolfsburg ed Hoffenheim vittorie in rimonta

Il Wolfsburg ribalta nel secondo tempo la partita e vince a Colonia 2-1: al gol del vantaggio dei padroni di casa con Waldschmidt (55') ha risposto Jonas Wind con la doppietta (62' e 73').

Sfuma il primo successo in Bundesliga per il neo-promosso Heidenheim che perde in casa per 3-2 contro Hoffenheim: Beste (26') e Pieringer (58') portano sul 2-0 i padroni di casa che però negli ultimi 13 minuti crollano subendo i gol di Beier (77'), Kaderabek (80') e quello decisivo al 90' su rigore di Kramaric. Infine il Friburgo ha la meglio sul Werder Brema per 1-0 grazie al gol al 96' di Maximilian Philipp.

