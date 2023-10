Grifo, gol e assist: 2-0 Friburgo all'Augusta. Poker Darmstadt al Werder

FRIBURGO IN BRISGOVIA (Germania) - Vincenzo Grifo trascina il Friburgo con un gol e un assist contro l'Augusta. Il talentuoso centrocampista offensivo della Nazionale azzurra di Luciano Spalletti sblocca il risultato al 5' su calcio di rigore, poi serve la palla del definitivo 2-0 a Lienhart al 56'. Con questo successo i Grifoni rossoneri salgono all'ottavo posto della classifica di Bundesliga con 10 punti conquistati in sei partite, a -2 dalla zona Europa.