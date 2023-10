Bonucci 90' in panchina, tris Stoccarda all'Union. Grifo show col Friburgo

Il club di Berlino crolla 3-0 in casa con la seconda della classe, a -1 dalla capolista Bayer, che batte 2-1 il Wolfsburg. Gol e assist per il Nazionale azzurro, ok Lipsia ed Eintracht

21 . 10 . 2023 17:37 2 min BonucciGrifoBundesliga

© Getty Images

Abbonati per continuare a leggere L'abbonamento Plus+ ti permette di leggere tutti i contenuti del sito senza limiti Scopri ogni giorno i contenuti esclusivi come Interviste, Commenti, Analisi, le Pagelle e molto altro ancora! Plus+ € 5,90 /mese Scopri l'offerta Hai già un abbonamento? Accedi