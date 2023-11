L'Union non fa la forza: 83' per Bonucci, con l'Eintracht 12° ko di fila

Negli anticipi della decima giornata di Bundesliga, il Bayer Leverkusen espugna Hoffenheim e tenta la fuga in attesa del match del Bayern Monaco ospite del Borussia Dortmund. Gli uomini di Xabi Alonso vincono 3-2 in trasferta grazie alla rete di Wirtz e alla doppietta di Grimaldo: per l'Hoffenheim in gol sono andati Stach e Weghorst. Cade ancora l'Union Berlino contro l'Eintracht Francoforte: ottava sconfitta di fila in campionato, la dodicesima considerando anche le coppe. Il tris è stato firmato da Marmoush (doppietta) e Nacho. Bonucci resta in campo per più di 80 minuti ma non riesce a risollevare le sorti della squadra che resta terzultima in classifica a quota 6 punti. Il Lipsia cade a sorpresa in casa del Magonza per 2-0: entrambi le reti sono arrivate nella ripresa grazie a Lee Jae-Sung e a Barreiro. Colonia e Augusta non si fanno male: la gara termina 1-1 grazie alle reti di Maina e Tietz. Pari show a Friburgo dove i padroni di casa agguantano il 3-3 finale contro il M'Gladbach grazie al rigore di Grifo al 96° minuto: nel primo tempo gli ospiti si erano portati sul 3-1 grazie alle reti di Siebatcheu, Plea e Weigl. Le altre due reti del Friburgo sono state messe a segno da Holer e Weisshaupt.