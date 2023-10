Bonucci-Union Berlino, è caos. L’allenatore: “Io non so nulla”

Delusione Bonucci, Fischer fa chiarezza

"Bonucci a me non ha detto niente, non so se davvero non sia soddisfatto di non aver giocato. Non penso che Leo si sia arrabbiato per la mia scelta, sicuramente non sarà rimasto contentissimo perché tutti i miei giocatori vogliono giocare" - queste le dichiarazioni di Fischer in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. Di certo non un'ottima comunicazione all'interno del club. Nessun litigio, ma solo qualche domanda per comprendere la scelta, dopo le due panchine consecutive (fuori dai titolarari anche contro lo Stoccarda in Bundesliga). L'ex Juve vive per notti come queste e non è di certo il tipo di giocatore che riesce a godersele stando seduto. Le telecamere lo hanno più volte pizzicato. Il linguaggio del corpo era chiaro: aveva voglia di scendere in campo. A fine partita ci ha pensato proprio l'italiano a chiarire sui social, postando una foto della squadra compatta e con un gigantesco: "First of all the team".