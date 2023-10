Bonucci, l'esclusione da Union Berlino-Napoli e i motivi della delusione

L'avventura di Leonardo Bonucci con l'Union Berlino non sta andando come forse sperava l'ex difensore della Juve. Da quando è approdato in Bundesliga, infatti, l'Union Berlino non ha vinto una partita, anzi ha collezionato 8 sconfitte consecutive. L'ex Juve è partito solo 5 volte da titolare e con prestazioni altalenanti. Questa sera per la sfida di Champions League contro il Napoli, Fischer ha deciso di lasciarlo in panchina e Bonucci non avrebbe gradito la decisione del tecnico. Il difensore azzurro infatti era convinto di giocare dal primo minuto, dato che in più occasioni ha ribadito di aver scelto l'Union soprattutto per poter giocare ancora in Champions. "Bonucci si aspettava e credeva di giocare contro il Napoli, è arrabbiato" - ha riferito Sky che ha anche parlato di un possibile confronto che l'ex Juve avrebbe chiesto al suo allenatore: "Domani dovrebbe avere un confronto con l'allenatore: non per lamentarsi per l'esclusione, ma per capire se sta facendo tutto ciò che lui vuole e se l'allenatore crede ancora in lui".