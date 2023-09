Provedel gol di testa al 95’: Lazio-Atletico 1-1! City e Psg ok, Barça show

Incredibile debutto della Lazio nel primo turno della fase a gironi di Champions League. La formazione di Sarri ha pareggiato contro l'Atletico Madrid con un gol, all'ultimo secondo, realizzato di testa dal portiere Provedel. Dopo la rete realizzata da Barrios, con deviazione determinante di Kamada, al 29' minuto del primo tempo, nel finale dell'incontro l'estremo difensore biancoceleste, in occasione di un corner, è andato a saltare in area di rigore avversaria e sugli svliuppi del calcio d'angolo, su cross di Luis Alberto, ha trovato una sorprendente incornata che ha fatto esplodere l'Olimpico per l'1-1 finale. Prima di Provedel, l'ultimo portiere a segnare in Champions era stato Vincent Enyeama il 29 settembre 2010, mentre escludendo i calci di rigore Sinan Bolat il 9 dicembre 2009. Provedel aveva già segnato in carriera: il 7 febbraio 2020 segnò il gol del 2-2 per la Juve Stabia nel recupero della partita in trasferta contro l'Ascoli.