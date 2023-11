Bayern super: domina il Dortmund e cala il poker con Kane trascinatore

Dopo la sfida a distanza della passata stagione quando la vittoria della Bundesliga venne decisa all'ultima giornata il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund si sono tornati ad affrontare sul campo nell'attesissimo Klassiker. Dominio netto dei bavaresi, che si sono imposti con un secco 4-0 in casa degli storici avversari. A decidere la sfida ci hanno pensato il gol di Upamecano e la tripletta del solito Harry Kane. Quarta vittoria consecutiva per la squadra di Tuchel che che resta a -2 dal Bayer Leverkusen (vincente oggi in casa dell'Hoffenheim), mentre per la formazione di Terzic la vetta si allontana.