Incredibile Kane, staccati Haaland e Mbappé. A quanti gol può arrivare

Diciassette gol in undici partite: Harry Kane ha già superato i capocannonieri dell'ultima Bundesliga: Füllkurg e Nkunku, che si sono fermati a quota 16 dopo una stagione intera. Kane è il miglior marcatore nei primi dieci campionati europei. Dietro di lui ci sono Guirassy (15 in Bundesliga), Haaland (13 gol in Premier League) e Mbappé (13 gol in Ligue 1). La lotta per la Scarpa d'Oro sembra già sbilanciata in favore dell'ex bomber del Tottenham.

Kane, quanti gol e assist ha già segnato col Bayern Non solo gol, dal 2 settembre Kane ha segnato o offerto almeno un assist in ogni partita e ha realizzato 10 gol nelle ultime quattro. Non basta? Kane ha segnato il 40 per cento dei gol del Bayern in campionato e nessuno nei maggiori campionati ha partecipato a più gol di lui (gol+assist): 22. Il secondo è Haaland, con 16. Kane ha anche realizzato due triplette di fila in campionato (solo dieci giocatori l'avevano fatto in precedenza) ed è stato il primo giocatore del Bayern dai tempi di Gerd Torpedo Müller a segnare tre gol contro il Dortmund nel Klassiker tedesco.

Kane vuole battere Lewandowski Marca pone l'accento sulla caccia aperta da Kane a Robert Lewandowski, che ha segnato 41 gol nella stagione 2021/2022 e ha stabilito il record di reti in una stagione. Se Kane dovesse continuare così, media alla mano, raggiungerebbe la cifra incredibile di 52 gol in una sola stagione. Harry Kane non ha mai vinto un titolo in carriera, ma sembra avere (letteralmente) tutti i numeri per sfatare il tabù.

