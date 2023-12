Muller spazza via le voci mercato: rinnovo ufficiale, 25 anni col Bayern!

Muller e il Bayern Monaco festeggeranno le nozze d'argento . Il tedesco ha messo nero su bianco con il club, che ha ufficializzato il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025, data in cui completerà la sua venticinquesima stagione con i campioni di Germania. Spazzate via così tutte le voci di mercato, visto che il suo minore minutaggio aveva creato qualche dubbio. Una carriera dedicata totalmente ai bavaresi (dal 2000), che hanno riconosciuto in lui una figura storica. " Non ci sarà mai più nessuno come lui " - ha detto il presidente Hainer.

Il comunicato del Bayern e le parole del presidente Hainer

Questa la nota della società: "L'FC Bayern ha prolungato il contratto di Thomas Müller per un'ulteriore stagione fino al 30 giugno 2025. L'attaccante era arrivato al club all'età di 10 anni dal TSV Pähl, passando dalle giovanili e facendo il suo debutto in prima squadra nel 2008". Tramite i canali ufficiali del club, sono arrivate anche le parole del presidente Herbert Hainer: "Thomas Müller sta al FC Bayern come la Frauenkirche sta a Monaco. È nato appena fuori città, è cresciuto in questo club ed è già una leggenda nonostante giochi ancora. Pochissimi giocatori riescono a raggiungere questo obiettivo. La sua carriera è costellata di record nei libri di storia. Il Bayern è stato plasmato da molte persone e non ci sarà mai più un giocatore come Thomas Müller". A seguire anche le dichiarazioni del giocatore tedesco: "Sono felice che il mio viaggio al Bayern continui. Voglio fare la mia parte per i successi di squadra. Per me è importante essere un'istituzione e aiutare a guidare la squadra. Voglio emozionare i nostri tifosi con i gol e la mia passione per il calcio".