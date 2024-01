Sancho-Dortmund: la fuga da Manchester e il ritorno del Jadon prodigo

Due anni e mezzo fa, Jadon Sancho era sul punto di prendersi tutto: era reduce da un quadriennio oltre l’ordinario col Borussia Dortmund, che lo aveva pescato a 17 anni pagandolo 7 milioni dal Manchester City, ma in un’estate tutto è cambiato. In peggio. Dal trasferimento al Manchester United e un amore mai sbocciato al rigore sbagliato in finale a Euro 2020, l’estate 2021 ha rappresentato l’inizio del tracollo di un talento sopraffino che si è perso. E per ripartire non poteva che tornare nel posto in cui è stato meglio, con il giallonero addosso.