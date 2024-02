Rabbia Bayern! Sané spacca la telecamera, Muller si sfoga. E Tuchel...

Tuchel e la regola del prestito

Non poteva ovviamente essere sereno Tuchel dopo la sonora sconfitta contro il Bayer Leverkusen, con il 3-0 subito davanti all'attuale ct della Germania, Julian Nagelsmann, a cui proprio l'ex Chelsea aveva "sottrato" la panchina in Baviera. Ma a far lievitare la rabbia del tecnico tedesco è che il primo gol dei biancorossi lo ha segnato Stanisic, in prestito alla squadra di Xabi Alonso ma di proprietà proprio del Bayern Monaco: "In Inghilterra c'è una buona regola per la quale, quando si cede in prestito un calciatore, questo non può giocare nelle sfide contro di te, e per me ha più senso così. Ma questa regola, sfortunatamente, in Germania non esiste".