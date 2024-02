Bayern, è notte fonda: sconfitto anche dal Bochum. Leverkusen a +8

Continua il momento no del Bayern Monaco. La squadra di Tuchel è stata battuta dal Bochum che ha vinto 3-2 il match valido per la 22esima giornata della Bundesliga. Bavaresi in vantaggio con Musiala al 14'. Nel finale del primo tempo la rimonta dei padroni di casa con Asano e Schlotterbeck. Al 78' il terzo gol del Bochum con Stoger. Inutile la rete di Kane. Il Bayern Monaco resta fermo al secondo posto a quota 50 punti e vede il Bayer Leverkusen andare in fuga. Le 'Aspirine' ora sono a +8 in classifica. Il Bochum, invece, sale a quota 25.