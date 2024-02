Bayern-Tuchel, ora è ufficiale. "Due ex Juve tra i favoriti per la panchina"

Che la stagione del Bayern Monaco non stia rispettando le aspettative non è certo un mistero. Eppure l'annata dei bavaresi ha preso una piega ben peggiore nell'ultima settimana, quando sono arrivate tre sconfitte. Prima quella nello scontro diretto col Bayer Leverkusen, poi all'Olimpico nella notte di Champions con la Lazio, infine ancora in Bundesliga con il Bochum. Ora la classifica in Germania vede il Bayern a 8 lunghezze di distanza dalla capolista, e in Europa servirà ribaltare la sconfitta dell'andata.