Amburgo sogna due promozioni: Hürzeler e Baumgart per la storica doppietta

Risale ormai a 14 anni fa l’ultimo derby di Amburgo disputato in Bundesliga , in quella che è stata anche l’ultima stagione in massima serie del St. Pauli , che da allora è rimasto impantanato in Zweite. Almeno fino a quest’anno, in cui l’obiettivo promozione sembra davvero alla portata: 48 punti in 23 partite, una sola sconfitta, un gioco e una sicurezza che hanno portato gli uomini allenati dal trentenne Fabian Hürzeler a esprimere un calcio tra i più belli, codificati e anche efficaci di tutta la Germania. La vittoria thrilling per 3-4 ottenuta venerdì sul campo dell’ Holstein Kiel ha consolidato ulteriormente il primato, con un +6 che non è sufficiente - anche perché nella seconda serie tedesca non c’è mai nulla di “sufficiente” finché non c’è l’aritmetica - per avere una certa tranquillità, ma che pone indubbiamente i Kiezkicker come i favoriti nella corsa al salto di categoria, alla promozione, imsomma.

Anche l'Amburgo in corsa per la promozione

Oltre alle sopracitate ‘cicogne’, ormai fisse da qualche anno nelle zone alte della classifica senza però mai riuscire nel salto, in piena, pienissima corsa c’è anche l’altra metà calcistica della città sulle rive del fiume Elba, l’HSV - che tutti fuori dalla Germania conoscono come Amburgo -. La parte nobile della città, secondo quella che è la tradizione. Che però per provare a ritornare in massima serie dopo la retrocessione del 2018 si è affidata al tecnico più vulcanico e per certi versi ‘popolare’ di Germania: Steffen Baumgart. Il suo cappellino nel periodo del Paderborn è diventato un culto, così come la sua coppola al Colonia, che ha deciso per la separazione a dicembre, spezzando diversi cuori. Ne hanno approfittato i Rothosen, che non ci hanno pensato due volte prima di affidargli la squadra dopo l’esonero di Tim Walter. La prima è stata buona, anzi, buonissima: 1-0 sull’Elversberg per tenere il terzo posto e andare a -1 dal Kiel secondo, tirando la volata. Baumgart di promozioni ne sa: nel 2019 ha fatto salire il Paderborn che era freschissimo di promozione, ora cerca il bis per sfatare un tabù. E avendo lo scontro diretto in casa con il Kiel ha di fatto tutto in mano: ad Amburgo sperano di festeggiare due promozioni in un anno e riportare in massima serie un derby che scalda tutta la Germania. E sul palcoscenico internazionale manca ormai da troppo, troppo tempo.