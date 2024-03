Il Bayern di Kane e il Psg di Mbappé frenano contro Friburgo e Monaco

Si sono conclusi gli anticipi dei campionati esteri tedesco, francese e spagnolo. Ad aprire la 24ª giornata di Bundesliga, Bayern Monaco e Friburgo . Gli uomini di Tuchel hanno raccolto 1 solo punto in trasferta, così come la formazione di Luis Enrique che sul campo del Monaco ha rimediato il secondo pareggio consecutivo. Vincono invece gli uomini di Rafa Benitez , che si aggiudicano il match contro l' Almería guadagnanto punti importanti in ottica salvezza.

Tuchel beffato nel finale

Il Bayern Monaco frena ancora. I bavaresi raccolgono solo 1 punto sul campo del Friburgo e mancano l'occasione di accorciare sul Leverkusen atteso domani al RheinEnergieStadion di Colonia. Dopo lo svantaggio iniziale, gli uomini di Tuchel ribaltano il risultato nel corso del secondo tempo, ma all'87 i padroni di casa segnano il gol del definitivo 2-2.

Parte bene il Friburgo, che dopo aver sfiorato il vantaggio con la traversa di Höler vanno a segno con Gunter, che al 12' calcia da fuori area e batte Neuer. Poi, i bavaresi trovano il pareggio al 35' con Tel. Nella ripresa, Musiala ribalta il risultato con una bella azione individuale. Ma gli uomini di Streich non ci stanno e all'87 trovano il gol del definitivo 2-2 firmato Höler.

Secondo pareggio consecutivo per il Psg

Solo 1 punto anche il Paris Saint Germain. Dopo il pareggio interno (in extremis) al Parco dei Principi contro il Rennes, gli uomini di Luis Enrique rallentano anche contro il Monaco, che nella nella trasferta valida per la 24ª giornata di Ligue 1 non sono andari oltre lo 0-0. Un risultato che vede ora i parigini in testa alla classifica con un vantaggio momentaneo di 12 punti sul Brest, domani impegnato nella sfida interna con il Le Havre. I monegaschi chiudono invece in 3ª posizione a 42 punti.

Celta Vigo: 3 punti per la salvezza

La formazione di Rafa Benitez trova un importante successo contro il fanalino di coda Almería, nella sfida interna valida per la 27ª giornata di Liga. Ai padroni di casa basta il gol di Mingueza nella seconda metà di gioco, arrivato dopo l'espulsione di Langa che ha lasciato gli ospiti in 10. Un risultato che consente a Benitez di portarsi a una distanza di sicurezza momentanea di 6 punti dalla zona retrocessione.