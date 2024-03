Il Leverkusen piega il Colonia e allunga ancora: Xabi Alonso a +10 sul Bayern

COLONIA (Germania) - Non sbaglia il Bayer Leverkusen che approfitta del passo falso del Bayern Monaco per allungare in vetta alla Bundesliga. La formazione di Xabi Alonso piega per 2-0 il Colonia e si porta a +10 dai bavaresi, conoslidando il primato a 14 gare dal termine del campionato. Aspirine in fuga al termine di una sfida dominata e giocata per quasi 8' in superiorità numerica. Dopo 14' è l'ingenuità di Thielmann a lasciare i padroni di casa in dieci uomini, un rosso diretto che indirizza subito la gara. Nel primo tempo è Frimpong ad aprire il tabellino, nella ripresa ci pensa Grimaldo a chiudere i conti per un 2-0 prezioso. Chiude il quadro Hoffenheim-Werder Brema.