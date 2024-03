United, guarda come brilla Sancho: da flop a star del Dortmund in Champions

Mai lasciare il posto in cui si sta bene, si dice spesso. Per Jadon Sancho , Dortmund e il Borussia erano casa. Lo sono di nuovo, da gennaio, quando i gialloneri hanno ripreso in prestito dal Manchester United l’esterno inglese . Per un prestito di pochi mesi, almeno inizialmente.

Il ritorno al gol

Contro il PSV Eindhoven mercoledì sera il numero 10 ha sbloccato il conto con un destro da fuori trafiggendo Benitez dopo tre minuti, risultando decisivo alla fine dei conti visto il 2-0 finale che è valso la qualificazione agli ottavi.

Per trovare l’ultima volta in cui Sancho aveva segnato un gol al Westfalenstadion bisognava tornare l’8 maggio 2021, quando l’esterno inglese realizzava una doppietta per stendere il RB Lipsia 3-2. Non era stato l’ultimo acuto in maglia giallonera, visto che pochi giorni dopo avrebbe nuovamente rivoltato i Roten Bullen in finale di Coppa di Germania, insieme ad Haaland.

Si era sbloccato già contro il Werder Brema, in trasferta, interrompendo un digiuno che perdurava da ormai dieci mesi. E ora è ai quarti di Champions League, dove era arrivato ancora con il Bvb nel 2021, quando fu il Manchester City a eliminarlo. Era una grande squadra: Sancho, Bellingham, Haaland. Gli ultimi due stanno volando nei nuovi club, il primo è tornato all’ovile.

Il futuro di Sancho

Casa, dolce casa. Adesso che è riuscito a riportarlo al Westfalenstadion, il Dortmund non sembra intenzionato a privarsi del suo vecchio e anche nuovo leader tecnico, tanto che in estate si parla della possibilità che Sancho resti ancora a lungo, venendo confermato dopo l’iniziale prestito.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che il suo periodo a Manchester, sponda United, sia ormai terminato: il Borussia sia augura di essere ancora nel futuro del ragazzo che nel 2017 fu strappato al Man City per 8 milioni. E ha intenzione di trovare un accordo, con il benestare del giocatore. Che si gode finalmente i momenti col sorriso che tanto gli sono mancati all’Old Trafford, dove la Champions non è più un tema da dicembre vista l’eliminazione ai gironi. Destini divisi.